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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти двух районов Сеула призывают к бойкоту японской продукции

CA-NEWS (CA) -  Власти двух районов в Сеуле призвали к бойкоту японской продукции после того, как Япония исключила Южную Корею из списка стран, обладающих правом на упрощенные процедуры экспортного контроля, передает NHK.

Сотрудники администрации столичного района Содэмунгу сложили в ящики японские канцелярские принадлежности и закрыли их во вторник в здании администрации района.

Сотрудники района Чунгу развесили на главной улице 50 флагов с надписями "Бойкот Японии", призывая людей отказываться от приобретения японских товаров и поездок в Японию.

Однако некоторые жители этого района сказали, что демонстрация подобных призывов является "чрезмерным шагом". Торговый центр Мёндон в этом районе пользуется популярностью среди японских туристов.

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