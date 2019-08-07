Власти двух районов Сеула призывают к бойкоту японской продукции

CA-NEWS (CA) - Власти двух районов в Сеуле призвали к бойкоту японской продукции после того, как Япония исключила Южную Корею из списка стран, обладающих правом на упрощенные процедуры экспортного контроля, передает NHK.



Сотрудники администрации столичного района Содэмунгу сложили в ящики японские канцелярские принадлежности и закрыли их во вторник в здании администрации района.

Сотрудники района Чунгу развесили на главной улице 50 флагов с надписями "Бойкот Японии", призывая людей отказываться от приобретения японских товаров и поездок в Японию.

Однако некоторые жители этого района сказали, что демонстрация подобных призывов является "чрезмерным шагом". Торговый центр Мёндон в этом районе пользуется популярностью среди японских туристов.