РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Более 600 тыс. пачек сигарет пытались незаконно вывезти из Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  612 000 пачек сигарет без акцизных марок и товарно-сопроводительных документов были обнаружены под арбузами во время досмотра на пограничном посту автоперехода "Жайсан", сообщает КГД МФ.

Сотрудниками департамента государственных доходов по Актюбинской области на пограничном посту автоперехода "Жайсан" при пересечении государственной границы был проведен досмотр автомобиля марки Volvo.

Все материалы по данному факту в соответствии со статьями 233, 234 УК РК переданы в Департамент экономических расследований по Актюбинской области.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане запустили онлайн-платформу для оперативного реагирования на запросы населения
  • В Туркменистане продолжается аномальная жара
  • Младшая дочь президента Узбекистана получила новую должность в министерстве дошкольного образования
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×