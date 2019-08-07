Более 600 тыс. пачек сигарет пытались незаконно вывезти из Казахстана

CA-NEWS (KZ) - 612 000 пачек сигарет без акцизных марок и товарно-сопроводительных документов были обнаружены под арбузами во время досмотра на пограничном посту автоперехода "Жайсан", сообщает КГД МФ.

Сотрудниками департамента государственных доходов по Актюбинской области на пограничном посту автоперехода "Жайсан" при пересечении государственной границы был проведен досмотр автомобиля марки Volvo.

Все материалы по данному факту в соответствии со статьями 233, 234 УК РК переданы в Департамент экономических расследований по Актюбинской области.