РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде зафиксировали вспышку кори

CA-NEWS (UZ) -  В Самарканде официально зафиксировали вспышку кори. С января по 5 августа текущего года в Самаркандской области количество подозрительных случаев составило 419, подтвержденных - 29, сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтвержден завоз вируса кори в Узбекистан из других стран. В 2018 году в результате целенаправленного проведения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по республике дополнительно было привито 22 310 лиц.

«Основной причиной заболеваемости кори в Самаркандской области тоже является завоз вируса кори из-за рубежа. Для предотвращения и дальнейшего распространения кори среди контактных лиц привито 11 101 человек. Смертных случаев не зарегистрировано», - говорится в сообщении министерства.

В 2017 и 2018 годах Узбекистан получил сертификат ВОЗ об элиминации кори и краснухи, которая свидетельствует об отсутствии эндемичной передачи кори местных случаев. Согласно ему, индикаторным показателем для Узбекистана должно быть зарегистрировано 2 подтвержденных случаев кори на 100 тыс. населения. На сегодня в Узбекистане такой показатель не наблюдается.

С целью дальнейшего недопущения распространения кори и купирования вспышек дополнительно получено 100 тыс. доз коревой вакцины, которая на местах применяется для вакцинации контактных лиц. Кроме того, усилен эпидемиологический надзор с целью своевременного выявления заболеваемости корью, предотвращения ее распространения и лечения, охвата детей профилактической вакцинацией.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Фото — «Конный марафон» в Монголии, в котором участвуют всадники из Кыргызстана и Казахстана
  • ЕАБР окажет финансовую поддержку очередному экономическому проекту в Таджикистане стоимостью $40 млн
  • Асет Исекешев прокомментировал дело экс-главы "Астана ЛРТ"
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×