В Самарканде зафиксировали вспышку кори

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде официально зафиксировали вспышку кори. С января по 5 августа текущего года в Самаркандской области количество подозрительных случаев составило 419, подтвержденных - 29, сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтвержден завоз вируса кори в Узбекистан из других стран. В 2018 году в результате целенаправленного проведения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по республике дополнительно было привито 22 310 лиц.

«Основной причиной заболеваемости кори в Самаркандской области тоже является завоз вируса кори из-за рубежа. Для предотвращения и дальнейшего распространения кори среди контактных лиц привито 11 101 человек. Смертных случаев не зарегистрировано», - говорится в сообщении министерства.

В 2017 и 2018 годах Узбекистан получил сертификат ВОЗ об элиминации кори и краснухи, которая свидетельствует об отсутствии эндемичной передачи кори местных случаев. Согласно ему, индикаторным показателем для Узбекистана должно быть зарегистрировано 2 подтвержденных случаев кори на 100 тыс. населения. На сегодня в Узбекистане такой показатель не наблюдается.

С целью дальнейшего недопущения распространения кори и купирования вспышек дополнительно получено 100 тыс. доз коревой вакцины, которая на местах применяется для вакцинации контактных лиц. Кроме того, усилен эпидемиологический надзор с целью своевременного выявления заболеваемости корью, предотвращения ее распространения и лечения, охвата детей профилактической вакцинацией.