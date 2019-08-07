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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде напали на блогера, пытавшегося разоблачить группу мошенников

CA-NEWS (UZ) -  33-летний блогер из Ташкента Отабек Джураев 5 августа был избит в городе Самарканде, куда приехал для изучения обращения местной жительницы, обманутой мошенниками на 250 миллионов сумов ($28 тыс).

По словам Отабека Джураева, мужчина, «неожиданно» появившийся возле дома женщины, потерпевшей от действий мошенников, ударил его арматурой по голове, передает centralasian.org.

Блогер, потерявший сознание в результате удара, упал, разбив себе голову.

Отабек Джураев связывает произошедшее со своей блогерской деятельностью.

– Наверное, их целью было заставить меня замолчать. Но я удивлен, откуда они узнали о моем приезде? Эта женщина обращалась в прокуратуру и милицию с жалобой на то, что мошенники обманули ее на 250 миллионов сумов (28500 долларов), но те пытались «замять» это дело. Мне кажется, что им не понравилось, что я решил заняться расследованием этого дела. Они боялись разоблачения преступления, потому что этим мошенникам удалось уговорить даже милицию закрыть уголовное дело, – говорит Отабек Джураев.

Дежурный сотрудник УВД Самаркандской области сообщил, что по факту нападения на блогера возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Однако в правоохранительных органах отказались говорить о подробностях расследования.

​Появление блогеров в Узбекистане еще раз показывает, насколько сильно граждане нуждаются в свободе выражения своего мнения и высказывании своего отношения к происходящим вокруг событиям.

Накануне глава Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана Комил Алламжанов в интервью видеоблогеру Кириллу Альтману в рамках проекта Alter Ego заявил, что близко следит за работой блогеров и рад тому, что они поднимают актуальные и злободневные темы.

Отабек Джураев является одним из более десятка узбекских блогеров, освещающих проблемы граждан, чьи права и свободы нарушаются в Узбекистане.

В прошлом месяце он обнародовал на своем YouTube-канале Otabek Jo’rayev видео беседы с владельцами незаконно снесенных домов в Сурхандарьинской области.

– Недавно на заседании правительства, когда наш президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокимов за необоснованные сносы домов граждан, показали мое видео. Сейчас в Узбекистане блогерам уделяют большое внимание, но при этом никто не думает о нашей безопасности, – говорит блогер Отабек Джураев.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 2 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев резко раскритиковал глав трех областей, допустивших грубые нарушения при сносе домов граждан, и поручил «собрать всех блогеров и отчитаться перед ними».

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