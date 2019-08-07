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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На содержание автомобильных дорог в Таджикистане из бюджета предусмотрено выделить около $7,2 млн
// АКИpress

CA-NEWS (TJ) -  На содержание автомобильных дорог в Таджикистане из республиканского бюджета в текущем году предусмотрено выделить 68,6 млн. сомони ($7,2 млн.).

Как сообщили «Авеста» в министерстве транспорта страны, порядка 33 млн. сомони из указной суммы освоено в первом полугодии этого года. Кроме того, за счет компаний, предпринимателей и населения на эти цели потрачено 15,7 млн. сомони.

Таким образом, за счет всех источников финансирования отремонтировано 782,8 км дороги. В частности, 44,1 км дорог покрыты асфальтом.

В Минтрансе также отметили, что за счет грантовых средств приобретается дорожно-коммунальная техника для содержания автомобильных дорог.

В частности, реализуется проект «Приобретение оборудования и техники для содержания дорог» стоимостью свыше $5,2 млн. По проекту планируется приобрести 81 единиц техники и оборудования.

К настоящему моменту освоено 69% от общей суммы проекта и приобретено 53 единиц техники.

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