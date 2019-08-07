Гражданин Таджикистана скрывался от армии в России

- Таджикистан, общество
- 12:12, 07 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) - На днях судебные приставы выдворили из страны 18-летнего гражданина Таджикистана, который скрывался в России от призыва на военную службу, сообщили в региональном УФССП.
Основанием для выдворения стало постановление, выданное судом по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
В судебном заседании 18-летний гражданин Таджикистана пояснил, что на родине у него семья - родители, сестра, брат. В России родственников, работы, а также какого-либо имущества у него не имеется, однако с выдворением он не согласен, т.к. в Таджикистане молодого человека могут призвать на службу в армию.
Рассмотрев материалы дела, суд постановил назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, а это значит, что теперь въезд на территорию России для него под запретом на ближайшие пять лет.