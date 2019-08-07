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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана скрывался от армии в России
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  На днях судебные приставы выдворили из страны 18-летнего гражданина Таджикистана, который скрывался в России от призыва на военную службу, сообщили в региональном УФССП.

Основанием для выдворения стало постановление, выданное судом по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В судебном заседании 18-летний гражданин Таджикистана пояснил, что на родине у него семья - родители, сестра, брат. В России родственников, работы, а также какого-либо имущества у него не имеется, однако с выдворением он не согласен, т.к. в Таджикистане молодого человека могут призвать на службу в армию.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, а это значит, что теперь въезд на территорию России для него под запретом на ближайшие пять лет.

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