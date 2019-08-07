РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане сотни людей с вечера встают в очередь к банкоматам

CA-NEWS (TM) -  Очереди у банкоматов в Ашхабаде продолжают увеличиваться. По утрам у каждого автомата собираются по несколько сотен человек, сообщают «Хроники Туркменистана».

Очереди стоят у филиалов Туркменбанка, в том числе на улице Баба Аннанова, у банкоматов на базаре Берекетли, в микрорайоне Парахат-7 и многих других. В выходные дни снять наличные у многих получилось лишь у банкоматов, расположенных на Текинском базаре.

Из-за очередей и ограничений люди только в конце июля смогли обналичить зарплаты за июнь.

По данным издания, в первые дни августа не смогли снять деньги пенсионеры.

– Выстаиваешь очередь, а банкомат сообщает, что денег на счету нет. Раньше первого или второго числа каждого месяца пенсии исправно поступали, и мы их снимали, а сейчас денег нет, – рассказали люди.

Также сообщается об участившихся случаях, когда банкоматы не только не выдают деньги, но и не возвращают банковские карты. Особенно часто это происходит с банкоматами от банка Rysgal. В это воскресенье, 4 августа, несколько людей не смогли получить обратно карты, застрявшие в банкоматах этого банка в торговом центре «15 лет независимости».

Напомним, что сложности со снятием наличности с банкоматов в столице возникли в начале июля.

Об обострении ситуации со снятием наличных в стране также сообщает издание turkmen.news, по данным которого народ собирается у банкоматов с ночи. В очередях возникают ссоры и драки.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Центробанк Монголии выпустил новые памятные монеты
  • В Таджикистане в сфере энергетики реализуются инвестпроекты на сумму $1,8 млрд
  • Информацию об изнасиловании в Алматинской области трансгендера Беркходжаевой в колонии прокомментировали в КУИС
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×