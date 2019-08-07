В Туркменистане сотни людей с вечера встают в очередь к банкоматам

CA-NEWS (TM) - Очереди у банкоматов в Ашхабаде продолжают увеличиваться. По утрам у каждого автомата собираются по несколько сотен человек, сообщают «Хроники Туркменистана».

Очереди стоят у филиалов Туркменбанка, в том числе на улице Баба Аннанова, у банкоматов на базаре Берекетли, в микрорайоне Парахат-7 и многих других. В выходные дни снять наличные у многих получилось лишь у банкоматов, расположенных на Текинском базаре.

Из-за очередей и ограничений люди только в конце июля смогли обналичить зарплаты за июнь.

По данным издания, в первые дни августа не смогли снять деньги пенсионеры.

– Выстаиваешь очередь, а банкомат сообщает, что денег на счету нет. Раньше первого или второго числа каждого месяца пенсии исправно поступали, и мы их снимали, а сейчас денег нет, – рассказали люди.

Также сообщается об участившихся случаях, когда банкоматы не только не выдают деньги, но и не возвращают банковские карты. Особенно часто это происходит с банкоматами от банка Rysgal. В это воскресенье, 4 августа, несколько людей не смогли получить обратно карты, застрявшие в банкоматах этого банка в торговом центре «15 лет независимости».

Напомним, что сложности со снятием наличности с банкоматов в столице возникли в начале июля.

Об обострении ситуации со снятием наличных в стране также сообщает издание turkmen.news, по данным которого народ собирается у банкоматов с ночи. В очередях возникают ссоры и драки.