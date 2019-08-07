Туркменистан в 2020 году сократит посевные площади под пшеницу

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил аграрному блоку правительства уменьшить поля, которые предстоит засеять пшеницей под урожай 2020 года, и увеличить площади под хлопчатник, сообщает газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Это решение глава государства озвучил на видеоселекторном совещании с главами регионов Туркменистана.

Подписывая постановление "О производстве в Туркменистане богатого урожая пшеницы в 2020 году", Бердымухамедов отметил, что "принимая во внимание факт обеспечения продовольственной безопасности страны, будет уменьшен размер земельных площадей, которые предстоит засеять пшеницей под урожай следующего года". "Согласно принятым программам по увеличению объемов экспортируемой продукции, а также по индустриальному развитию страны, земли, освободившиеся от озимых зерновых, будут отданы под сев хлопчатника", — сказал туркменский лидер.

О том, какая площадь будет отведена в 2020 году под пшеницу и какой будет план ее производства, не сообщается.

В Туркменистане в 2019 году зерновой клин составил 760 тысяч гектаров, а объем государственного заказа на производство пшеницы — 1,6 миллиона тонн.

В настоящее время Туркменистан ежегодно производит более 1 миллиона тонн хлопчатника.