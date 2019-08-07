Экс-руководителей алматинского метро обвиняли в уклонении от уплаты налогов

CA-NEWS (KZ) - В отношении экс-руководителя алматинского метро Муратбая Укшебаева велось расследование дела по факту уклонения от уплаты налогов. В 2019 году расследование было завершено, передает Zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента экономических расследований по Алматы Даулет Акылбеков.

- В последнее время, с целью увода юридических лиц от уплаты налогов получило большое распространение выписка фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, услуг и отгрузки товаров. По сравнению с прошлым годом в Алматы наблюдается рост денежной массы в обороте юридических лиц. В сравнении с 2018 годом рост составил 53% или 237 млрдтенге (2018 год -155 млрд тенге), - сообщил Акылбеков.

В текущем году по фактам выписки фиктивных счет-фактур было зарегистрировано 14 преступлений (в 2018 - 11). А по фактам уклонения от уплаты налогов - три преступления (в 2018 г.- 29).

В качестве примера спикер привел дело Муратбая Укшебаева и К примеру, окончено расследованием досудебное производство в отношении экс-руководителей АО "Алматыметрокурылыс" Муратбая Укшебаева и Нурлана Сембиева по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей на общую сумму более 350 млн тенге.

- 19 июня 2019 года в отношении вышеуказанных руководителей производство по делу прекращено по нереабилитирующим основаниям, в связи с полным возмещением суммы более 350 млн тенге, - сообщил Акылбеков.

24 декабря 2015 года экс-директор Метрополитена Алматы Укшебаев был признан виновным в том, что, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, по предварительному сговору с Антиповым и Калдыбаевым растратил вверенное чужое имущество, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также легализовал денежные средства, полученные незаконным путем. Он был осужден по ст. 176 ч. 4 п. "б" (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, группой лиц по предварительному сговору неоднократно с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ст. 193 ч. 3 пп. "а", "в" УК РК и приговорен к 9 годам лишения свободы. С осужденных было взыскано в счет возмещения материального ущерба в пользу государства 2 503 060 500 тенге солидарно. В марте 2017 года стало известно, что Укшебаев попал под амнистию. И неотбытая часть срока наказания в виде лишения свободы, составляющая на день введения Закона об амнистии 7 лет 7 месяцев, сокращена наполовину, то есть на 3 года 9 месяцев.