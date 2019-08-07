В Улан-Баторе поэтапно будет введено трехзонное регулирование дорожного движения

CA-NEWS (MNG) - Tрехзонное регулирование дорожного движения Улан-Батора будет поэтапно введено с 15 августа. Таким образом, с вступлением в силу данного изменения в правила дорожного движения (ПДД) запрещается водителям, имеющим на счету правонарушения ПДД, и на автомобилях, не соответствующих техническим требованиям, участвовать в дорожном движении в столичных зонах А и В, а правонарушители будут привлекаться к ответственности, сообщает Montsame.



Сотрудник столичного управления планирования, урегулирования и инжиниринга дорожного движения Улаанбаатара Г.Саруул сообщил:«Новое регулирование введется для сокращения растущего количества зарегистрированных правонарушений (4.5 млн.случаев) и неоплаченных 2.6 млн.штрафов в столице».

«Кроме того, в настоящее время 63.609 водителей, нарушивших ПДД более чем 10 раз, по-прежнему принимают участие в столичном дорожном движении, тем самым увеличивая пробки и риск ДТП на столичных дорогах»,-отметил Г.Саруул.

Для дальнейшего проезда граждан в зону «В», охваченных новым правилом, и предоставления им возможности пользоваться общественным транспортным сообщением будут построены платные парковочные площадки на территории зоны «А». В соответствии с этим количество пассажирских автобусов будет увеличено на 300 единиц в текущем году и в дальнейшем предусмотрены наращивание и модернизация имеющегося парка столичного общественного транспорта.

Другими словами, граждане могут оставлять свои автомобили на этих площадках и бесплатно или на льготных условиях проехать в центр столицы на общественных транспортных средствах. «Стоимость парковки в зоне А составит 1000 тугриков в час. Деталированные расчеты о предоставлении бесплатного или льготного проезда в центр города продолжаются в настоящее время», - отметил Г.Саруул.