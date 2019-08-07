В Анкаре состоялось заседание совместной экономической комиссии Таджикистана и Турции

CA-NEWS (TJ) - 5 августа в Анкаре начало свою работу очередное заседание Совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Турции по экономическому сотрудничеству, сообщает МИД РТ.

Таджикскую делегацию возглавил сопредседатель Комиссии, Министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода. В ходе заседания рабочие группы двух сторон рассмотрели пути дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана в рамках данного заседания ознакомился с Инновационным технологическим парком города Анкары, где обменялся мнениями с руководством Парка о возможности дальнейшего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.