В Ташкентской области 16-летний подросток устроил поножовщину
- Узбекистан, происшествия
- 13:59, 07 августа 2019
- Просмотров: 639
CA-NEWS (UZ) - В Бекабадском районе Ташкентской области 5 августа произошла поножовщина между 10-классниками.
Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, «житель Бекабада, учащийся 10 класса общеобразовательной школы № 9 16-летний И.А., в ходе ссоры, ранил ножом 16-летнего жителя махалли «Шова», учащегося 10 класса общеобразовательной школы № 40 Д.Т. и 15-летнего учащегося 10 класса общеобразовательной школы № 2 Д.А.».
Пострадавшие госпитализированы. И.А. задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.