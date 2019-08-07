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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкентской области 16-летний подросток устроил поножовщину

CA-NEWS (UZ) -  В Бекабадском районе Ташкентской области 5 августа произошла поножовщина между 10-классниками.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, «житель Бекабада, учащийся 10 класса общеобразовательной школы № 9 16-летний И.А., в ходе ссоры, ранил ножом 16-летнего жителя махалли «Шова», учащегося 10 класса общеобразовательной школы № 40 Д.Т. и 15-летнего учащегося 10 класса общеобразовательной школы № 2 Д.А.».

Пострадавшие госпитализированы. И.А. задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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