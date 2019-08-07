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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сирии были задержаны 2 000 граждан стран СНГ, оказавшихся в рядах ИГИЛ

CA-NEWS (CA) -  На северо-востоке Сирии за полгода было задержано примерно 2 000 граждан государств, входящих в СНГ. С начала 2019 года 524 из них - почти все женщины и дети - были репатриированы в Казахстан, 156 - в Узбекистан и 84 - в Таджикистан. Однако потоки иностранных боевиков-террористов из Центральной Азии в Сирию и Афганистан не прекращаются, передает служба новостей ООН.

Об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря об угрозе, создаваемой ИГИЛ для международного мира и безопасности. В нем отмечается, что с 2012 года к террористическим группам присоединились порядка 1 500 боевиков из Таджикистана и примерно столько же граждан Узбекистана.

«Государства-члены региона обеспокоены появлением новых боевиков и сторонников террористов, которых вербуют и которым приказывают оставаться в своих странах. В 2019 году в результате совместной операции, проведенной специальными службами в регионе, было арестовано 26 членов ИГИЛ, некоторые из которых были возвращенцами (из зон конфликта)», - говорится в докладе Генерального секретаря.

В нем сообщается о том, что в интернете распространяются пропагандистские материалы террористов на языках стран Центральной Азии, что помогает завербовать их жителей и создать в странах региона подпольные ячейки ИГИЛ.

Говоря об деятельности ИГИЛ в целом, глава ООН напомнил, что взятие Эль-Багуза в марте 2019 года ознаменовало завершение военной операции по борьбе с ИГИЛ в Сирии. Многие игиловцы погибли, обороняя последний бастион так называемого «халифата». Большое число боевиков и членов их семей, покинули этот район как до, так и после его падения и присоединились к волне внутренне перемещенных лиц, осевших в лагерях и центрах содержания под стражей на северо-востоке Сирии.

Практика создания тайной сети ИГИЛ в иракских провинциях в 2017 году теперь повторяется и в Сирии. Сообщается также, что боевики ИГИЛ, включая нескольких высокопоставленных командиров, нашли прибежище в тех провинциях, где столкновения продолжаются.

В докладе Генерального секретаря ООН представлен анализ угроз ИГИЛ во всех регионах мира.

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