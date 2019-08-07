24 тысячи венесуэльских детей станут гражданами Колумбии

CA-NEWS (CA) - В Международной организации по миграции (МОМ) приветствовали решение правительства Колумбии предоставить гражданство детям детям, рожденным в стране венесуэльскими мигрантами и беженцами. Паспорта с колумбийским гербом получат более 24 тысяч венесуэльских детей. Гражданство позволит им почувствовать себя частью общества и обеспечит полноценные права, передает служба новостей ООН.



Объявленное вчера президентом Колумбии Иваном Дуке решение является «временной административной мерой». Пойдя на такой шаг, колумбийское правительство подтвердило свою приверженность защите прав человека и выполнению международных конвенций, гарантирующих детям право на гражданство, независимо от их миграционного статуса.

«Это решение является важным вкладом в обеспечение регулируемой и безопасной миграции, Оно, как мы надеемся, будет способствовать признанию основных прав венесуэльских детей, а также их интеграции в общество», - сказала глава миссии МОМ в Колумбии Ана Дуран Сальватьерра.

Решение вступит в силу 20 августа 2019 года. Оно касается детей, родившихся на колумбийской территории после 19 августа 2015 года. В МОМ готовы оказать властям Колумбии техническую поддержку в его реализации. На сегодняшний день в Колумбии проживают 1,4 млн венесуэльцев. В результате ухудшения ситуации в Венесуэле, в последние годы число прошений от граждан этой страны о предоставлении им убежища в разных странах мира «растет в геометрической прогрессии». Вдобавок к тому, что в стране тяжелая экономическая ситуация, там растет политическая нестабильность. Сегодня Венесуэла «догоняет» Сирию по числу беженцев.

Напомним, что несколько лет тому назад под эгидой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) была запущена Глобальная кампания по ликвидации безгражданства. На сегодняшний день в мире насчитывается около 10 миллионов лиц, которые не являются гражданами или подданными ни одного государства. Эти люди лишены основных прав и привилегий. Каждые десять минут где-то в мире рождается ребенок без гражданства. Отсутствие гражданства может означать для таких детей жизнь без образования, без медицинской помощи и в будущем без легальной работы. Оно может лишить людей возможности свободно передвигаться, отнять всякие перспективы и надежды.

Будучи еще Верховным комиссаром по делам беженцев нынешний глава ООН Антониу Гутерриш назвал безгражданство «бесчеловечным явлением». В ООН неоднократно напоминали всем государствам о важности Конвенции 1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 г. о сокращении безгражданства.