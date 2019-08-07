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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Население Туркменистана репетирует ко Дню независимости

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане дан старт подготовке к Дню независимости, который празднуется 27 сентября. 6 августа корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде сообщили о начале репетиций к праздничным церемониям.

- Маршировки проводятся на стадионе "Дагдан", напротив ж/д вокзала. Людей заставляют в жару часами делать различные упражнения. Не дают возможности нормально попить и поесть, сходить по естественной нужде. Вывели работников различных бюджетных организаций. Там есть банковские работники, учителя, врачи и другие, - сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

В настоящее время температура воздуха в Ашхабаде днем превышает 40, ночью 35 градусов. Как сообщила накануне государственная пресса, 5 августа было озвучено президентское распоряжение провести подготовку ко Дню независимости и требование обеспечить празднование на высоком организационном уровне.

По словам корреспондентов Азатлыка, ко Дню независимости готовятся и военные, репетиции начались в начале нынешнего месяца. "Военные маршировки проходят в Бекревинском военном гарнизоне. Со всех военных частей по десять по двадцать солдат и офицеров. Большинство рядовые. Перед парадом за 20-25 дней, будут маршировать перед трибуной. И военные и гражданские", - сообщил источник Азатлыка в Ашхабаде.

​Участие в маршировках является обязательным для госслужащих и студентов. Списки участников составляются заранее на предприятиях и в учебных заведениях. Организаторы осуществляют контроль за присутствием участников.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, избежать участия в маршировках практически невозможно. В этих условиях одним из немногих способов избежать продолжительных изнурительных репетиций является поиск "наёмников".

- Сейчас некоторые начали платить людям, чтобы вместо них сходили на маршировки. 15-20 манатов за час. Человека нанимают сразу на все дни маршировок до проведения церемонии. Условие оплаты по окончанию праздника, - сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

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