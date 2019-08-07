Жители Ангрена выступили против переноса Алмалыкской колонии в город

CA-NEWS (UZ) - Жители четырех махаллей в Ангрене выступили против перевода заключённых из исправительной колонии Алмалыка в заброшенную бывшую городскую больницу "Шахтерский".

Группа активистов Ангрена пожаловалась на то, что заключенные колонии будут переведены из Алмалыка в здание бывшей ангренской больницы, сообщает centralasian.org.

По словам жителей района говорят, что местное население обеспокоилось после того, как месяц назад распространились новости о переводе заключённых в здание бывшей больницы.

- Мы из Ангрена, жители махалли "Майдон". Они хотят перевести в расположенную рядом больницу заключённых Алмалыкской колонии. Мы протестуем! Одна часть больницы сейчас работает, ведётся ремонт. У нас рядом расположены школа, поликлиника, детский сад, и нельзя размещать внутри населённого пункта такое учреждение. Среди них имеются больные! Это и страшно. Мы уже собрались с соседями и написал в портал (президента - прим. ред.), но это не сработало", - сказал местный житель.

Жители Ангрена говорят, что один из заключенных, привлекаемый к работе в здании заброшенной больницы, похвастался охраннику местного профилактория, что "он убил трех человек", что вызвало среди населения волну недовольства.

По словам местных жителей, уже сейчас начали вырубать и продавать деревья из сада больницы.

Председатель махалли Абдумутал Куканов сказал, что он обратился к вышестоящим властям с призывом решить проблему недовольства населения, но получил отрицательный ответ.

По его словам, инфекционная больница, построенная в советское время, обслуживала сотрудников шахт АО «Узбекуголь», но была закрыта из-за «нехватки пациентов» во время правления Ислама Каримова.

Управление внутренних дел города Ангрена заявило, что готовится перевод заключенных в бывшую больницу, которая не использовалась, однако этот вопрос ещё до конца не решён.

- Пока что у главы Ангрена нет решения. Однако. как я выяснил, сотрудники Алмалыкской колонии сюда привели людей: они убираются... Здание скорее всего находится на балансе центральной городской больницы, которая принадлежит хокимияту, - сказал представитель УВД.

Колония КИН-45 (УЯ 64/45), расположенная в городе Алмалык Ташкентской области, известна как «Жаннат зонаси» («Райская зона») среди заключенных.

Заключённые колонии, по советской традиции, работают на предприятиях «Узбекуголь», «Узбекзолото», Навоийском горно-металлургическом комбинате и в химической промышленности.

Бывший узник колонии признался, что Алмалыкская тюрьма - самая образцовая и упорядоченная в Узбекистане.

По его словам, в колонии, рассчитанной на 1000 человек, могут содержаться более 3500 заключённых и из-за хороших условий в этом учреждении заболеваемость инфекционными заболеваниями была низкой.

В этой колонии содержатся в основном бывшие высокопоставленные чиновники и иностранные граждане, совершившие преступления легкой и средней тяжести.