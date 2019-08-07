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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан одна из стран мира с чрезвычайно высоким дефицитом воды - отчёт

CA-NEWS (TM) -  Согласно отчету, опубликованному 6 августа на сайте www.wri.org, почти четверть населения мира, испытывающая чрезвычайно высокий дефицит воды, живет в 17 странах мира, в число которых входит Туркменистан.

В атласе водных рисков Института мировых ресурсов (WRI) оценивается недостаток воды, риски засухи и паводков, передает Азатлык.

Сельское хозяйство, промышленность и города потребляют в среднем 80 процентов доступных поверхностных и подземных вод в среднем за год в 17 наиболее пострадавших странах, отмечает WRI.

Также отмечается, что когда спрос конкурирует с предложением, даже небольшие потрясения, засухи, которые возникают из-за изменения климата, могут привести к ужасным последствиям, таким как недавние кризисы в Кейптауне, Сан-Паулу и Ченнаи.

Туркменистан, попавший в список 17 стран, испытывающих чрезвычайно высокий дефицит воды, занимает 16 строчку. В списке Катар, Израиль, Ливан, Иран, Иордания, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия, Эритрея, ОАЭ, Сан-Марино, Бахрейн, Индия, Пакистан, Туркменистан, Оман и Ботсвана.

Еще 27 стран составили список «высокого водного дефицита». Всего в отчет вошли 164 страны мира.

«Водный стресс - это самый большой кризис, о котором никто не говорит. Его последствия очевидны в виде отсутствия продовольственной безопасности, конфликтов и миграции, а также финансовой нестабильности», - отмечает генеральный директор WRI Эндрю Стир.

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