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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ООН приветствовала ликвидацию колонии «Жаслык»

CA-NEWS (UZ) -  ООН приветствовала ликвидацию колонии «Жаслык» в Узбекистане и призвала больше не использовать её в системе уголовного правосудия. Об этом говорится в заявлении постоянного координатора ООН Хелены Фрейзер, сообщает Gazeta.uz.

«Данное решение соответствует предыдущим рекомендациям правозащитных механизмов ООН, в том числе совсем недавно озвученной рекомендации в ходе 3-го цикла Универсального периодического обзора (30-я сессия в мае 2018 года): «Закрыть колонию в Жаслыке, обеспечить полный и беспрепятственный доступ для мониторинга со стороны Международного комитета Красного Креста и ратифицировать факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».

Плачевные условия содержания в колонии в Жаслыке были подвергнуты критике Специальным докладчиком ООН по пыткам Тео ван Бовеном во время его визита в Узбекистан в ноябре и декабре 2002 года. В ходе этого визита он заявил: «Правительство должно срочно рассмотреть вопрос о закрытии колонии в Жаслыке, которая даже просто по своему расположению создает условия содержания, равносильные жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию».

ООН готова оказать содействие в формировании в Узбекистане полноценного национального превентивного механизма, который должен внести значительный вклад в предотвращение пыток. Привлечение экспертов гражданского общества станет прорывным подходом к обеспечению общественного контроля за закрытыми учреждениями в Узбекистане.

Поскольку постановление президента предусматривает передачу всех материальных ресурсов и помещений колонии «Жаслык» для целей использования его в качестве следственного изолятора Министерства внутренних дел Каракалпакстана, ООН считает важным подчеркнуть, что стоит воздержаться от использования этого объекта вновь в качестве какого-либо места содержания под стражей во время предварительного следствия или для каких-либо других целей системы уголовного правосудия.

Члены семей всех заключенных, содержащихся в колонии «Жаслык», должны быть своевременно и должным образом проинформированы о новых учреждениях, в которые будут переведены их родственники, говорится в заявлении.

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