Правительство Монголии планирует построить национальный центральный стадион к 2021 году

CA-NEWS (MNG) - Правительство планирует построить в Улаанбаатаре новый крытый Национальный центральный стадион вместимостью 50–60 тыс.чел., дизайн которого будет отражать национальные традицию и особенности, а также содержать экологически чистые элементы, передает Montsame.



В новом стадионе будут проводиться помимо национального праздника Наадам, спортивные соревнования и турниры международного уровня. Стадион будет располагаться на восточной стороне кругового перекрёстка на главном шоссе, ведущего в столичный международный аэропорт «Чингис хаан» или вблизи местности Хой долоон худаг и комплекса «Монгол наадам». По плану стадион будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

Управляющий делами Правительства Л.Оюун-Эрдэнэ возглавляет рабочую группу, ответственную за строительство стадиона и разработку планов, связанных с этой работой, а также проведение конкурса по архитектуре и дизайна нового стадиона.