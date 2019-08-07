Торговцы оружием задержаны в ходе спецоперации КНБ в Алматы и Павлодаре

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Департамента КНБ по Жамбылской области задержали иностранных граждан, по подозрению в незаконной реализации огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства.

- 25 июля при взаимодействии с пятым Департаментом четвертой Службы КНБ и ДКНБ по Павлодарской области проведена спецоперация, в ходе которой в Алматы и Павлодаре задержаны фигуранты дела М. и П. Из незаконного оборота изъято семь автоматов "Калашникова" и два пистолета "Макарова", а также боеприпасы различного калибра, - сообщили в КНБ.

Задержанные этапированы в Тараз, проводится досудебное расследование.