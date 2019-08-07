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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Германия обсудили открытие дополнительных авиарейсов

CA-NEWS (UZ) -  6 августа в Берлине посол Узбекистана в Германии Набижон Касимов встретился с Государственным секретарем Федерального министерства транспорта и дигитализации ФРГ Гуидо Берманом.

В ходе переговоров обсуждены вопросы узбекско-германского взаимодействия в сфере развития транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба МИДа.

Были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества в области воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения, подготовки специалистов, а также участия немецких экспертов в проводимых в Узбекистане международных профильных мероприятиях.

Было отмечено, что на основе соглашения, достигнутого между АО «Узбекистон темир йуллари» и компанией «Deutsche Bahn AG», немецкие эксперты будут консультировать узбекских партнеров по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры нашей страны.

С учетом значительного роста потока туристов стороны также обсудили вопросы открытия между Узбекистаном и Германией дополнительных авиарейсов по новым маршрутам.

В рамках встречи также подчеркивалась заинтересованность в активном взаимодействии по модернизации дорожной инфраструктуры с использованием передового немецкого опыта. В этой связи была достигнута договоренность о продолжении двусторонних консультаций на регулярной основе.

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