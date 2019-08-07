Почти 60 граждан Узбекистана остаются в самарской больнице после отравления

CA-NEWS (UZ) - Большинство граждан Узбекистана, госпитализированных в Самарской области в середине июля с отравлением, до сих пор остаются в больнице.

"В настоящее время выписано 12 человек, еще 57 находятся в больнице под наблюдением врачей", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минздрава региона.

В пресс-службе СУ СКР по Самарской области агентству уточнили, что по факту отравления продолжается доследственная проверка.

Как сообщалось, 16 и 17 июля около 70 граждан Узбекистана, приехавших в Сызранский район на сельскохозяйственные работы, были госпитализированы с отравлением. По предварительным данным, трудовые мигранты обособленно жили в одном доме и сами готовили себе еду.