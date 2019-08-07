АрМИ-2019: Команда Узбекистана откроет состязание в конкурсе “Отличники войсковой разведки”

CA-NEWS (UZ) - 5 августа на индийском полигоне Джайсалмир, расположенном в степях Тара, состоялась жеребьевка для 1-го этапа конкурса “Отличники войсковой разведки”.

Согласно жеребьевке, команда Узбекистана откроет состязание и будет выступать первой, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Также, в этот день прошла церемония открытия конкурса среди войсковых разведчиков, где приняли участие заместитель министра обороны Индии генерал-лейтенант Д. Ахуджа и заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Ю. Евкуров.

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6 августа, согласно 1-го этапа конкурса, войсковые разведчики армии Узбекистана выполняли задачу в ночное время суток и осуществили переход на сторону условного противника.

Армейцам предстоит выполнить требования 1-го этапа конкурса и осуществить посадку на вертолет. После, вертолет доставит разведгурппу в сторону условного противника, где бойцы десантируются в заданном районе местности.

Вместе с командой войсковых разведчиков из Узбекистана на международном конкурсе примут участие команды Армении, Беларуси, Индии, Китая, Казахстана и России.



