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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана уволил экс-министра обороны из системы Вооруженных Сил за ЧП в Арыси

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил бывшего министра обороны Сакена Жасузакова из системы ВС РК.

Причина - ЧП в Арыси.

"Распоряжением главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами бывший министр обороны Республики Казахстан Жасузаков Сакен Адилханович уволен из системы Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

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