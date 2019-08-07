Президент Казахстана уволил экс-министра обороны из системы Вооруженных Сил за ЧП в Арыси

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил бывшего министра обороны Сакена Жасузакова из системы ВС РК.



Причина - ЧП в Арыси.

"Распоряжением главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьезные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами бывший министр обороны Республики Казахстан Жасузаков Сакен Адилханович уволен из системы Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.