РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Пентагона прилетел в Монголию

CA-NEWS (MNG) -  Глава Пентагона Марк Эспер прилетел в Монголию для «подтверждения общих ценностей Соединённых Штатов и Монголии», передает Mongolnow.

«Прибыл в Монголию! Стремимся подтвердить приверженность общим ценностям США и Монголии, силу нашего партнёрства и нашу роль в поддержке демократии и свободы во всём мире», — говорится в сообщении Эспера в Twitter.

Ранее Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.

По словам Эспера, он хотел бы рассчитывать на размещение ракет «в течение нескольких месяцев».

«Но такие вещи занимают больше времени, чем кажется», — сказал он.

Он также заявил, что США не поддерживают стремление Китая к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Экс-руководителей алматинского метро обвиняли в уклонении от уплаты налогов
  • Эксперты предсказывают казахстанскому валютному рынку узбекский сценарий, который был при Исламе Каримове
  • Власти двух районов Сеула призывают к бойкоту японской продукции
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×