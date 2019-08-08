Глава Пентагона прилетел в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Глава Пентагона Марк Эспер прилетел в Монголию для «подтверждения общих ценностей Соединённых Штатов и Монголии», передает Mongolnow.



«Прибыл в Монголию! Стремимся подтвердить приверженность общим ценностям США и Монголии, силу нашего партнёрства и нашу роль в поддержке демократии и свободы во всём мире», — говорится в сообщении Эспера в Twitter.

Ранее Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.

По словам Эспера, он хотел бы рассчитывать на размещение ракет «в течение нескольких месяцев».

«Но такие вещи занимают больше времени, чем кажется», — сказал он.

Он также заявил, что США не поддерживают стремление Китая к доминированию в Индо-Тихоокеанском регионе.