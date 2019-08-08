РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нефритовые озёра в Узбекистане объявят государственным гидрологическим памятником природы

CA-NEWS (UZ) -  Администрации Ташкентской области поручили в месячный срок объявить природное озеро «Урунгач» государственным гидрологическим памятником природы с прилегающей к нему территорией площадью 43 га в Бурчмуллинском государственном лесном хозяйстве Угам-Чаткальского национального природного парка.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан «Об упорядочении использования отдельных природных территорий и объектов Угам-Чаткальского государственного национального природного парка».

Проект опубликован для обсуждения общественности.

В проекте определено, что государственный гидрологической памятник природы «Урунгач» или как их называют Нефритовые озёра, располагается на территории Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства, является ее частью и управляется этим хозяйством без изъятия земель, с запрещением любой деятельности, негативного влияющей на данный объект.

Ранее сообщалось, что стихийное строительство тапчанов (беседок) вдоль озера Урунгач (от уйгурского каш — нефрит, урунг — светлый, что означает «светлый или белый нефрит»), одного из самых уникальных природных объектов в Узбекистане, а также появление платных услуг в виде чайхан и катания на лодках, вызвало многочисленные недовольства экологов и защитников природы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Японии из-за жары за неделю умерли 57 человек
  • Правительство Монголии планирует построить национальный центральный стадион к 2021 году
  • Под Ташкентом участковых инспекторов обязали жить в служебных квартирах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×