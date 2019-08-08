Нефритовые озёра в Узбекистане объявят государственным гидрологическим памятником природы

CA-NEWS (UZ) - Администрации Ташкентской области поручили в месячный срок объявить природное озеро «Урунгач» государственным гидрологическим памятником природы с прилегающей к нему территорией площадью 43 га в Бурчмуллинском государственном лесном хозяйстве Угам-Чаткальского национального природного парка.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан «Об упорядочении использования отдельных природных территорий и объектов Угам-Чаткальского государственного национального природного парка».

Проект опубликован для обсуждения общественности.

В проекте определено, что государственный гидрологической памятник природы «Урунгач» или как их называют Нефритовые озёра, располагается на территории Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства, является ее частью и управляется этим хозяйством без изъятия земель, с запрещением любой деятельности, негативного влияющей на данный объект.

Ранее сообщалось, что стихийное строительство тапчанов (беседок) вдоль озера Урунгач (от уйгурского каш — нефрит, урунг — светлый, что означает «светлый или белый нефрит»), одного из самых уникальных природных объектов в Узбекистане, а также появление платных услуг в виде чайхан и катания на лодках, вызвало многочисленные недовольства экологов и защитников природы.