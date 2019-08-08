В метро Ташкента организовали библиотеку

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентском метрополитене создали библиотечный уголок, где можно бесплатно почитать книги, сообщает пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".

В эти дни, с целью развития культуры чтения у населения УП “Toshkent metropoliteni” организовало необычную акцию. В переходе между станциями “Пахтакор” и “Алишер Навои” организован библиотечный уголок, где любой желающий может совершенно бесплатно посидеть и скоротать время за чтением мировой классики и национальной литературы, произведений знаменитых и выдающихся драматургов и писателей.

Пассажирам метрополитена будет представлен широкий выбор книжной продукции, отметили в компании.

Кроме того, для повышения уровня комфорта пассажиров – любителей чтива, здесь же созданы условия для приобретения кондитерских изделий и прохладительных напитков.