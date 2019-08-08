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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Таджикистана объявили гражданина Чехии в международный розыск

CA-NEWS (TJ) -  Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана объявило в международный розыск гражданина Чехии Вацлава Скохоутила. Он и его таджикские подельники обещали более 80 гражданам Таджикистана трудоустройство в автоконцерне «Шкода» Чехии, однако получив деньги, обещания не выполнили, передает Радио Озоди.

«Подельники Вацлава Скохоутила - директор фирмы "Гардун" Бахтиер Арабов и один из его заместителей Товус Хушкадамов были задержаны по заявлению обманутых клиентов и в настоящее время находится в следственном изоляторе. Ранее в международный розыск был объявлен другой заместитель директора «Гардуна» Тохир Рустамов", сообщил Радио Озоди источник в антикоррупционном ведомстве.

Жертвами мошенничества стали более 80 граждан Таджикистана, которые за содействие в трудоустройстве в Чехии передали Вацлаву Скохоутилу и его подельникам от $500 до $1300.

Клиентами, доверившими свои деньги этой компании, были 231 человек. Около трети из них взяли деньги в долг в банках в надежде расплатиться с первой же зарплаты. Люди приезжали подавать документы из всех регионов Таджикистана. Организаторы схемы обещали оформить им визы, разрешение на работу, место в общежитии и работу на чешском автомобильном заводе "Шкода" и зарплату 1300 евро в месяц. Записывали всех, вне зависимости от специализации и опыта работы. У компании была лицензия на деятельность в Таджикистане, так что люди им верили. Но за полгода "Гардун" так и не отправила на завод ни одного человека. «Некоторые из обманутых клиентов были вынуждены вернуться в Душанбе из Ташкента, где находится посольство Чехии», - сказал Радио Озоди осведомленный о ходе расследования источник.

В Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана 7 августа сообщили, что в отношении гражданина Чехии и его таджикских подельников возбуждено уголовное дело по ст.47 часть 4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РТ. Дело направлено в суд столичного района Исмоили Сомони. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.

Между Таджикистаном и Чехией не подписано соглашение о сотрудничестве в сфере миграции. Такие соглашения таджикские власти подписали с Кыргызстаном, Россией, Казахстаном, Республикой Беларусь и Катаром.

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