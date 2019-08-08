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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Термезе, где водители "Дамасов" устраивали протест, решили купить 100 автобусов из Китая

CA-NEWS (UZ) -  Власти Сурхандарьинской области и группа предпринимателей во время деловой поездки в китайскую провинцию Цзянсу договорились о покупке около 100 современных автобусов у компании Asiastar в Янчжоу.

По информации Министерства транспорта Республики Узбекистан, автобусы из Китая улучшат качество транспортных услуг в Термезе.

Напомним, что ранее сообщалось о том, как сотни безработных водителей протестовали перед администрацией Сурхандарьинской области 2 июля в связи с запретом на использование автомобилей "Дамас" для перевозки пассажиров в городе Термезе.

3 июля управление юстиции Термеза выступило с предложением отменить решение главы города о запрете перевозки пассажиров "Дамасами".

Ранее также сообщалось о том, что Антимонопольный комитет Термеза завершил изучение по решению хокима Термеза об ограничении деятельности маршрутных такси, действующих в городе и вынес соответствующее решение по данной ситуации.

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