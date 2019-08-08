Инвесторы построят 11 частных школ в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане состоялся региональный координационный совет по вопросам инвестиций. На встрече были презентованы 13 перспективных проектов в сфере образования, здравоохранения и девелопмента. Реализация проектов позволит привлечь в экономику страны 27,6 млрд. тенге инвестиций, создать более 1500 рабочих мест и обеспечить местами школьников.

Таким образом, 11 инвестиционных проектов в сфере образования в общей сложности позволят создать свыше 10 тысяч мест в учебных заведениях и около 1 тысячи в детских садах.

Так, например, ТОО «TAMOS EDUCATION» изучает вопрос строительства частной физико-математической школы. Сумма привлекаемых инвестиций составляет свыше 4 млрд. тенге. Согласно проекту ТОО «Singapore International School Kazakhstan» предполагается строительство школьного городка: помимо учебного заведения на территории также будут расположены кампусы для проживания. Инвесторы Сингапура предлагают зарубежную систему образования – чтобы учебные заведения не простаивали летом, проводить на их базе семинары, лекции и приглашать иностранных профессоров для обмена опытом.

В свою очередь ТОО «EURO AST KZ2019» рассматривает вопрос возведения школы и детского сада – 500 мест для школьников и 120 мест для дошколят. Помимо этого изъявили желание о строительстве школ еще 8 компаний. «Глава государства поручил активизировать работу по привлечению инвестиций. На системной основе мы встречаемся с инвесторами из разных стран, например, буквально сегодня встречались с послом РК Саудовской Аравии, до этого с инвесторами из Великобритании, Турции и т.д. Стоит отметить, что вопрос обеспечения новыми местами в учебных заведениях до сих пор остается крайне важным и актуальным. Уже сейчас дефицит мест в школах составляет около 20 тысяч. Сейчас у нас в городе 5 школ с трехсменным обучением. Если в мае из школ выпустилось 6 тысяч учащихся, то в новом учебном году ожидается, что в первый класс придут 24 тысячи детей. Только за счет строительства частных школ с привлечением как отечественных, так и зарубежных инвесторов мы должны обеспечить около 20 тысяч мест в учебных заведениях», - отметил А.Кульгинов.

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Аким города отметил, что при выборе места строительства школ необходимо учитывать плотность населения на том участке, возможность подключения к инженерным сетям и инфраструктуре. Всего в городе на конец учебного года насчитывалось 108 школ. На сегодняшний день ведется строительство по 9 школам и 10 пристройкам. Согласно плану

Помимо этого на совете также поддержали проект строительства больничного комплекса томотерапии и ядерной медицины «Үміт». Также был рассмотрен проект возведения апартаментов под долгосрочную аренду военнослужащим.