В Ташкенте спорткар попал в ДТП. Похожий автомобиль запечатлен на фотографии членов семьи президента Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В узбекском сегменте социальных сетей распространилось видео ДТП с участием трех автомобилей. Внимание многих пользователей привлек один из них – спорткар Nissan GT-R R35 белого цвета. Аналогичный автомобиль был запечатлен на фотографии членов семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 6 августа, в 21:15 по местному времени, на улице «Мустакиллик» или на так называемой «президентской трассе» в Ташкенте, по официальным данным, закончилось без жертв.

По словам многих очевидцев, сотрудники правоохранительных органов довольно быстро оцепили место аварии и сразу же очистили дорогу от всех следов.

Спорткар Nissan GT-R R35, стоимость которого начинается от 115 тысяч долларов США, редко встречается на улицах Ташкента.

Чуть ранее в Интернете появилась фотография членов семьи президента Мирзиёева, запечатленных рядом с аналогичным спорткаром. На этой фотографии можно увидеть младшего зятя главы государства Отабека Умарова, занимающего должность заместителя главы Службы безопасности президента, а также его сына и сына самого Мирзиёева, стоящих в окружении нескольких детей.

Подтвердить информацию из независимых источников о том, этот ли спорткар стал участником недавнего ДТП в центре Ташкента, не представилось возможным.

Местные СМИ сообщили, что в результате произошедшего ДТП три человека, в том числе два сотрудника органов внутренних дел, были госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

По информации заблокированного внутри Узбекистане независимого интернет-издания Eltuz.com, владельцем попавшего в аварию спорткара Nissan GT-R R35 является младший зять президента Мирзиёева Отабек Умаров.

Напомним, что в прошлом месяце Отабек Умаров извинился перед общественностью за превышение скорости на автомобиле Tesla.

Однако, как стало известно, на момент аварии Отабек Умаров вел прямую трансляцию в своем Instagram'е из фитнес-клуба Befit.

По словам двух сотрудников органов службы безопасности, авария на так называемой «президентской трассе» произошла по вине «одного из высокопоставленных сотрудников службы безопасности».

Предоставленная ими информация о жертвах ДТП отличается от той, которая приводится в заявлении пресс-службы УБДД ГУВД Ташкента.

Источник в системе органов безопасности предложил обратить внимание на место, где произошло ДТП. По словам источника, автомобиль Nissan GT-R R35, выехав из фитнес-клуба Befit, на большой скорости направился в сторону чайханы «Салом» в Мирзо-Улугбекском районе города Ташкента.

Эту информацию подтвердил еще один источник в органах службы безопасности.

Отметим, что с 5 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в трудовом отпуске в своей резиденции в Зааминском районе.

А это означает, что в данное время глава государства меньше обычного нуждается в услугах сотрудников службы безопасности.