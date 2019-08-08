В России впервые прошел Международный фестиваль по рыбной ловле

CA-NEWS (CA) - Фестиваль состоялся 1 и 2 августа в формате европейского турнира по ловле рыбы спиннингом с лодок – и собрал в акватории Финского залива спортсменов из разных стран. Мероприятие прошло в непосредственной близости от Ленинградской АЭС, крупнейшей в России по установленной мощности действующей атомной электростанции.

Фестиваль призван укрепить международное сотрудничество между странами, а также наглядно продемонстрировать безопасность атомных станций для флоры и фауны близлежащих водоемов.

Ключевым для турнира являлся сам процесс рыбалки. После взвешивания рыба была выпущена обратно в море. Судьями выступили действующие российские спортсмены, победители и призёры всероссийских и региональных соревнований по рыбной ловле, а также независимые иностранные эксперты из Чехии и Египта.

Победителями стала команда из Египта. Второе и третье места заняли рыбаки из России и Венгрии, соответственно. Участник из Венгрии был удостоен специального приза «за самый большой индивидуальный улов». Призом в специальной номинации «за волю к победе» была удостоена команда из Турции.

В мероприятии принимали участие экологи, которые в процессе взвешивания рыбы проводили дозиметрический контроль.

Как сообщили организаторы, всего в фестивале приняли участие 20 спортсменов-любителей – представители России и государств, где реализуются проекты Госкорпорации «Росатом» по строительству АЭС: Венгрии, Египта, Индии, Бангладеш и Турции.