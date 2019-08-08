В ГБАО начинаются масштабные учения вооруженных сил Таджикистана и Китая

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CA-NEWS (TJ) - Совместные учения вооруженных сил Таджикистана и Китая начинаются сегодня, 8 августа на территории в Горно-Бадахшанской автономной области.

Как сообщили «Авеста» в министерстве обороны Таджикистана, это первые полноценные совместные таджикско-китайские антитеррористические учения.

Учения пройдут в гарнизоне ГБАО. От Таджикистана в учениях примут участие силы ВВС, ПВО и сухопутных войск. Также ожидается участие подразделений силового блока страны и личного состава военного гарнизона ГБАО.

По данным источника, темой учений является координация действия на границе и борьба с терроризмом.

Это не первые совместные масштабные учения вооруженных сил Таджикистана и Китая на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Подобные учения проводились в октябре 2016 года на военном полигоне в Ишкашимском районе ГБАО.

Тогда сообщалось, что в учениях были задействованы около 10 тысяч сотрудников таджикских и китайских силовых структур.

Китайскую Народную Республику (КНР) в учениях представляла рота Национально-освободительной армии. В процессе учения были использованы авиация, бронетехника, артиллерия и стрелковое оружие.

Военнослужащими двух государств были отработаны сценарии возникновения угрозы инфильтрации террористических ячеек с территории Афганистана в Таджикистан, а затем и в Китай.