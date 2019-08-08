Токаев: происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев следит за ситуацией в Кыргызстане.

"Президент Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали редакции Tengrinews.kz.