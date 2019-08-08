Токаев: происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызстана
- Казахстан, политика
- 10:54, 08 августа 2019
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- Обновлено: 10:55, 08 августа 2019 English
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CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев следит за ситуацией в Кыргызстане.
"Президент Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали редакции Tengrinews.kz.