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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев: происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызстана
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Предыстория: Ситуация в Кой-Таше. День второй

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев следит за ситуацией в Кыргызстане.

"Президент Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали редакции Tengrinews.kz.

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