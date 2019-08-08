В городах Узбекистана ощущалось землетрясение силой 2 балла
- Узбекистан, происшествия
- 10:56, 08 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 8 августа, в 05:45 утроа по мнстному времени в Узбекистане ощущалось землетрясение.
По сообщению Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, эпицентр землетрясения находился в Афганистане. Магнитуда составила 5,9. Глубина h=180 км. Расстояние от Ташкента 473 км в южном направлении. Жертв и разрушений нет.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент: 473 км; 2 балла
Наманган: 484 км; 2 балла
Андижан: 490 км; 2 балла
Фергана: 428 км; 2 балла
Гулистан: 391 км; 2 балла
Джизак: 372 км; 2 балла
Самарканд: 364 км; 2 балла
Бухара: 533 км; 2 балла
Термез: 191 км; 2 балла
Карши: 379 км; 2 балла