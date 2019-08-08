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  8 августа 2019
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В городах Узбекистана ощущалось землетрясение силой 2 балла
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 8 августа, в 05:45 утроа по мнстному времени в Узбекистане ощущалось землетрясение.

По сообщению Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, эпицентр землетрясения находился в Афганистане. Магнитуда составила 5,9. Глубина h=180 км. Расстояние от Ташкента 473 км в южном направлении. Жертв и разрушений нет.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент: 473 км; 2 балла

Наманган: 484 км; 2 балла

Андижан: 490 км; 2 балла

Фергана: 428 км; 2 балла

Гулистан: 391 км; 2 балла

Джизак: 372 км; 2 балла

Самарканд: 364 км; 2 балла

Бухара: 533 км; 2 балла

Термез: 191 км; 2 балла

Карши: 379 км; 2 балла

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