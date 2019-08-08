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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Антимонопольный комитет помог египетскому лоукостеру войти на авиарынок Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Антимонопольным комитетом изучено обращение представителя египетской авиакомпании – лоукостера «Nile air» об оказании содействия в получении необходимых слотов на выполнение авиарейсов по маршруту Шарм-эль-шейх – Ташкент – Шарм-эль-шейх.

При изучении данного вопроса установлено, что на сегодняшний день по указанному маршруту авиаперевозками занимается единственная Египетская авиакомпания «Al Masria», сообщила пресс-служба комитета.

При этом, неоднократные обращения «Nile air», являющейся также назначенным египетской стороной авиаперевозчиком по маршруту Шарм-эль-шейх – Ташкент – Шарм-эль-шейх, направленные в адрес НАК «Узбекистон хаво йуллари» о предоставлении свободных слотов на выполнение авиарейсов по данному маршруту не были положительно рассмотрены.

В ходе инициированной Антимонопольным комитетом встречи в Министерстве транспорта 30 июля с представителями НАК «Узбекистон хаво йуллари», обсужден вопрос о необходимости предоставления «Nile air» соответствующего слота на выполнение авиарейсов для развития в этом направлении здоровой конкуренции.

По итогам проработки вопроса, НАК «Узбекистон хаво йуллари» согласовала слоты для авиакомпании «Nile air», осуществление полетов которых запланировано с 21 августа 2019 года.

Слот – это время, выделенное в аэропорту рейсу, для выполнения самолётом операции прибытия или отправления в определённую дату или период.

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