Президент Туркменистана сменил главу Гостаможни
- Туркменистан, общество
- 11:04, 08 августа 2019
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CA-NEWS (TM) - Постановлением главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Байджанов Байджан освобождён от должности прокурора Койтендагского этрапа Лебапского велаята за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».
Новым прокурором Койтендагского этрапа Лебапского велаята назначен Ашыркулыев Батыр, сообщает информационный портал Туркменистана.
Президент Туркменистана также освободил Егенова Тойлымырата от должности прокурора этрапа Довлетли Лебапского велаята за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей». Новым прокурором этрапа Довлетли Лебапского велаята назначен Беглиев Меретназар, сообщила пресс-служба главы государства.