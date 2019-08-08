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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана сменил главу Гостаможни

CA-NEWS (TM) -  Постановлением главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Байджанов Байджан освобождён от должности прокурора Койтендагского этрапа Лебапского велаята за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей».

Новым прокурором Койтендагского этрапа Лебапского велаята назначен Ашыркулыев Батыр, сообщает информационный портал Туркменистана.

Президент Туркменистана также освободил Егенова Тойлымырата от должности прокурора этрапа Довлетли Лебапского велаята за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей». Новым прокурором этрапа Довлетли Лебапского велаята назначен Беглиев Меретназар, сообщила пресс-служба главы государства.

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