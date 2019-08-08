В Таджикистане зарегистрировано землетрясение

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане зарегистрировано очередное землетрясение. Подземные толчки жители республики ощутили 8 августа, в 5 часов 46 минут утра.

Как сообщили «Авеста» в геофизической службе Таджикистана, эпицентр землетрясения находился на территории Афганистана в горной системе Гиндукуш.

В эпицентре магнитуда подземных толчков составила 5,8, в городе Душанбе – 3-4.

Данных о жертвах и разрушений нет.