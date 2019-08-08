РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане зарегистрировано землетрясение

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане зарегистрировано очередное землетрясение. Подземные толчки жители республики ощутили 8 августа, в 5 часов 46 минут утра.

Как сообщили «Авеста» в геофизической службе Таджикистана, эпицентр землетрясения находился на территории Афганистана в горной системе Гиндукуш.

В эпицентре магнитуда подземных толчков составила 5,8, в городе Душанбе – 3-4.

Данных о жертвах и разрушений нет.

print
Комментарии
  • В Ташкентской области 16-летний подросток устроил поножовщину
  • Президент Турции принял Министра иностранных дел Узбекистана
  • В Самарканде напали на блогера, пытавшегося разоблачить группу мошенников
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×