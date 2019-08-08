Узбекистан на месяц приостанавливает производство автомобилей

CA-NEWS (UZ) - Бывший завод GM Uzbekistan, переименованный в мае текущего года на UzAuto Motors, временно приостановит выпуск авто в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Согласно утвержденному ранее плану, начнётся проведение ежегодных плановых профилактических работ на заводах компании. В рамках этих работ будут проведены профилактический осмотр, модернизация и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, инженерно-коммуникационных сетей. Также будут проведены плановые ремонтные работы в рамках подготовки предприятий к осенне-зимнему периоду", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что проведение плановых профилактических работ не отразится на графиках поставок ранее законтрактованных авто. И производство автомобилей возобновится с 23 сентября.