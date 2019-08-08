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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан на месяц приостанавливает производство автомобилей

CA-NEWS (UZ) -  Бывший завод GM Uzbekistan, переименованный в мае текущего года на UzAuto Motors, временно приостановит выпуск авто в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Согласно утвержденному ранее плану, начнётся проведение ежегодных плановых профилактических работ на заводах компании. В рамках этих работ будут проведены профилактический осмотр, модернизация и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, инженерно-коммуникационных сетей. Также будут проведены плановые ремонтные работы в рамках подготовки предприятий к осенне-зимнему периоду", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что проведение плановых профилактических работ не отразится на графиках поставок ранее законтрактованных авто. И производство автомобилей возобновится с 23 сентября.

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