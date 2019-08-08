Япония выдала первое разрешение на экспорт в Южную Корею в условиях нового экспортного контроля

CA-NEWS (CA) - Министерство торговли Японии выдало разрешение на продажу стратегически важных высокотехнологичных материалов Южной Корее. Это первое разрешение с тех пор, как правительство ужесточило контроль за экспортом в эту страну, передает NHK.



В прошлом месяце Токио ввел более строгую проверку для экспорта трех материалов, необходимых для производства полупроводников и другой высокотехнологичной продукции, сославшись при этом на беспокойство по поводу безопасности.

Японским компаниям теперь необходимо обращаться за разрешением при каждой сделке с южнокорейскими покупателями.

Министерство 4 июля начало принимать заявки. Официальные лица сообщили, что процесс проверки будет занимать около 90 дней, но первые разрешения были выданы в четверг, гораздо раньше этого срока.

Считается, что официальные лица пришли к заключению, что не существует риска использования этих материалов в военных целях.

Когда правительство Японии 28 августа исключит Южную Корею из списка стран с упрощенными экспортными процедурами, большее число товаров попадет под более строгий контроль.

Министерство заявляет, что это не запрет на экспорт. Оно отвергло критику со стороны Южной Кореи, что эти меры приняты в отместку за двусторонний спор по поводу вопросов истории.