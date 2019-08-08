Посол Кыргызстана в Узбекистане принимает участие в Международном инвестиционном форуме в Фергане

CA-NEWS (UZ) - В целях дальнейшей активизации приграничного сотрудничества между

Кыргызстаном и Узбекистаном 7 августа в Фергане посол КР Ибрагим Джунусов совместно с представителями делегаций Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской областей в составе 54 чел. принимают участие в Международном

инвестиционном форуме «Fergana International Investment Forum 2019».

Как сообщила пресс-служба МИД КР, в составе кыргызской делегации находятся представители бизнес кругов Кыргызской Республики, которые в рамках мероприятия проводят активные переговоры с партнерами по обсуждению вопросов сотрудничества в осуществлении экспортно-импортных операций, создания совместных предприятий, а также инвестирования в экономику приграничных областей двух стран.

В форуме, который проходит 7-8 августа, принимают участие крупные инвесторы из 28 стран, в их числе Россия, Южная Корея, Китай, Саудовская Аравия, Индия, Иран, Турция, Беларусь.

Его цель — привлечение в область прямых иностранных инвестиций, презентация инвестиционного, экспортного, туристического потенциала региона, налаживание эффективного сотрудничества с другими странами.