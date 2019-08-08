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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ООН: В рядах боевиков в Сирии воевали по 1500 граждан из Узбекистана и Тадижкистана

CA-NEWS (UZ) -  С 2012 года в ряды боевиков в Сирии присоединились приблизительно 1,5 тысяч граждан Узбекистана. Об этом говорится в новом докладе Генерального секретаря ООН об угрозе, создаваемой ИГИЛ для международного мира и безопасности.

Как говорится в докладе, к террористическим группировкам в Сирии присоединились примерно столько же граждан Таджикистана.

По данным ООН, на северо-востоке Сирии за полгода было задержано примерно 2 000 граждан государств, входящих в СНГ.

С начала 2019 года 524 из них – почти все женщины и дети – были репатриированы в Казахстан, 156 – в Узбекистан и 84 – в Таджикистан.

По данным доклада, на северо-востоке Сирии за полгода было задержано примерно 2 000 граждан государств, входящих в СНГ. Однако потоки иностранных боевиков-террористов из Центральной Азии в Сирию и Афганистан не прекращаются.

В нем отмечается, что в интернете распространяются пропагандистские материалы террористов на языках стран Центральной Азии, что помогает завербовать их жителей и создать в странах региона подпольные ячейки ИГИЛ.

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