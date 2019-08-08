Гостинице, которая сливала сточные воды в Алаколь, грозит приостановление работы

CA-NEWS (KZ) - По факту сброса сточных вод в озеро Алаколь Департаментом экологии по Алматинской области проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «ALMATRADEGROUP».

Сброс осуществлялся с незаконно монтированных труб от двух бассейнов (детский и взрослый) расположенных на берегу озера.

Департаментом изучены документы предприятия и отобраны пробы воды в местах сброса.

По результатам проверки установлены нарушения в части осуществления сброса сточных вод без соответствующего заключения экологической экспертизы и разрешения на эмиссии в окружающую среду.

За допущенные нарушения экологического нарушены наложены административные штрафы, выдано предписание о демонтировании труб, через которых осуществлялся сброс сточных вод.

Также, определяется сумма ущерба, нанесенного окружающей среде.

Департаментом экологии по Алматинской области будет инициирован иск о приостановлении деятельности предприятия в суд.

Хотим сообщить, что качество водных ресурсов находится в стабильном состоянии, угрозы окружающей среды не наблюдаются. Департамент экологии по Алматинской области совместно с филиалом РГП «Казгидромет», санитарно-эпидемиологической службы продолжает проводить мониторинг воды.