В исторической части Шахрисабза запретили строить без одобрения ЮНЕСКО

CA-NEWS (UZ) - Строительные работы в исторической части Шахрисабза разрешается проводить исключительно после получения одобрения ЮНЕСКО, следует из постановления Кабинета Министров от 2 августа текущего года Документ утверждает программу по комплексному развитию города на 2019−2020 годы, передает spot.uz.



В документе утверждается список инвестиционных проектов, которые должны привести к появлению новых предприятий и рабочих мест. Среди них, к примеру, 64 проекта в сфере услуг на 313 млрд сумов ($35,7 млн) и 24 проекта в сфере промышленности на 304 млрд сумов ($34,7 млн ). Всего 157 проектов по шести направлениям. Прогнозируется, что в 2019 году будет создано 1068 новых рабочих мест, а в 2020 году — еще 479.

Общая сумма финансирования оценивается в 867 млрд сумов ($99 млн), большая часть — собственные средства компаний и предприятий (321 млрд сумов - $36,6 млн). Также планируется привлечь иностранные инвестиции на $29,5 млн.

Ранее cообщалось, что Шахрисабзу угрожало исключение из Списка Всемирного наследия, куда он попал в 2016 году. К этому привело разрушение зданий в центре средневековых кварталов и строительством современных объектов, включая гостиницы и другие здания, которые повлекли необратимые изменения во внешнем облике города.