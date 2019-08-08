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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Иран отметили необходимость завершения работ в тоннеле «Истиклол»

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан и Иран отметили необходимость завершения работ в тоннеле «Истиклол». Об этом было сказано 5 августа в Тегеране во время встречи посла Таджикистана Низомиддин Зохиди с министром энергетики Ирана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, техническому и культурному сотрудничеству между Ираном и Таджикистаном Риза Ардаканияном.

На встрече стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между Таджикистаном и Ираном в области энергетики и воды. .

Состоялся обмен мнениями по подготовке к проведению предстоящего 13-ого заседания Межправкомиссии по торгово-экономическому, техническому и культурному сотрудничеству между Таджикистаном и Ираном, которое призвано сыграть важную роль в укреплении взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

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