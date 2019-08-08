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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр финансов Казахстана принял участие в заседании совета ЕАЭС. Утверждена новая технологическая платформа

CA-NEWS (KZ) -  Первый заместитель премьер-министра Казахстана - министр финансов Алихан Смаилов принял участие на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, проходившем в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

Члены Совета ЕЭК рассмотрели вопросы в сферах интеграции, торговли, международного сотрудничества, таможенного и технического регулирования, промышленности, финансовой политики, осуществления государственных закупок, цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), промышленного сотрудничества и ряде других сфер.

Заслушана информация о проводимой работе по устранению препятствий во взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС. Поручено продолжить работу по дальнейшему сокращению препятствий.

Утверждена новая евразийская технологическая платформа "Технологии технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования". Целью данной платформы является умножение творческих, технических и финансовых возможностей сообществ, работающих в сфере ремонта промышленного оборудования государств - членов ЕАЭС, за счет концентрации финансовых и административных ресурсов государств-членов, предприятий, направленных на интенсификацию инновационного развития ремонтных технологий государств-членов.

Членами Совета ЕЭК также рассмотрены отдельные вопросы введения маркировки товаров на таможенной территории ЕАЭС, а также технические аспекты ее реализации.

В рамках заседания Совета ЕЭК утвержден перечень мероприятий по реализации основных ориентиров макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2019 - 2020 годы.

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