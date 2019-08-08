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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Военные медики Узбекистана лидируют по итогам двух соревнований на международном конкурсе

CA-NEWS (UZ) -  Участники «Военно-медицинской эстафеты», которая проходит в рамках V Армейских международных игр в Узбекистане, 6-7 августа состязались во втором условии конкурса – выполнение комплексного упражнения по преодолению полосы препятствий первого этапа «Индивидуальное мастерство» среди младшего и среднего медицинского персонала, и водителей.

Мужчины и женщины, в полевой форме одежды и без оружия выполнили одно из самых сложных условий международного этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета», сообщила пресс-служба Минобороны РУ.

По предварительным подсчетам среди мужчин в этом состязании лучшего результата добились трое представителей Узбекистана. На второй строчке идет представительница России. Тройку сильных представителей военной медицины закрывает участница из России.

В отдельной номинации этого состязания среди водительского состава на первом месте участник из Узбекистана – Хайрулло Олимов (321 балла). На второй позиции представитель из Казахстана Нуржан Сагындыков (285 балла). Третью строчку замыкает Баходир Атаханов (281 балла) из Узбекистана.

Сегодня, 8 августа пройдут еще более сложные соревнования – преодоление полосы препятствий среди врачебного состава.

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