РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пакистан вышлет индийских дипломатов и отзовет своих из Нью-Дели

CA-NEWS (CA) -  Пакистан в ответ на недавнее решение Индии упразднить северный штат Джамму и Кашмир намерен отозвать дипломатов из страны и выслать индийских, заявил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, передает РИА Новости.

В среду на заседании Национального комитета безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана Пакистан пересмотрел отношения с Индией.

"У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели, и их посланники также будут отозваны", - заявил Куреши, чьи слова приводит газета Dawn.

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд отменил закрепленный в конституции особый статус Джамму и Кашмира. Во вторник парламент принял решение создать на его месте две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.

Пакистан выступил против этого шага. Премьер-министр Имран Хан поручил создать специальный комитет для проработки юридического, политического и дипломатического ответа Индии. Кроме того, Исламабад готов поднять этот вопрос в Совбезе ООН.

Джамму и Кашмир — единственный индийский штат с мусульманским большинством. Там активно действуют сепаратисты, выступающие за его присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире нет официальной границы — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад настаивает, что жители региона самостоятельно борются за свои права.

print
Комментарии
  • Торговцы оружием задержаны в ходе спецоперации КНБ в Алматы и Павлодаре
  • В Сирии были задержаны 2 000 граждан стран СНГ, оказавшихся в рядах ИГИЛ
  • 24 тысячи венесуэльских детей станут гражданами Колумбии
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×