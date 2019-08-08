Делегация движения «Талибан» прибыла в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Делегация движения «Талибан» во главе Муллы Абдулгани Барадара прибыла в Узбекистан, сообщает источник Kun.uz.

В аэропорту Ташкента делегацию встретил специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев.

Сегодня, 8 августа, делегация побывала в Министерстве иностранных дел. Завтра делегация планирует провести встречу с представителями Министерства внутренних дел.

Пресс-службы МИД и МВД пока не прокомментировали вышеуказанный визит делегации движения «Талибан» в Узбекистан.