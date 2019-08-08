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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация движения «Талибан» прибыла в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Делегация движения «Талибан» во главе Муллы Абдулгани Барадара прибыла в Узбекистан, сообщает источник Kun.uz.

В аэропорту Ташкента делегацию встретил специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев.

Сегодня, 8 августа, делегация побывала в Министерстве иностранных дел. Завтра делегация планирует провести встречу с представителями Министерства внутренних дел.

Пресс-службы МИД и МВД пока не прокомментировали вышеуказанный визит делегации движения «Талибан» в Узбекистан.

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