Делегация движения «Талибан» прибыла в Узбекистан
- Узбекистан, политика
- 17:33, 08 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - Делегация движения «Талибан» во главе Муллы Абдулгани Барадара прибыла в Узбекистан, сообщает источник Kun.uz.
В аэропорту Ташкента делегацию встретил специальный представитель президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев.
Сегодня, 8 августа, делегация побывала в Министерстве иностранных дел. Завтра делегация планирует провести встречу с представителями Министерства внутренних дел.
Пресс-службы МИД и МВД пока не прокомментировали вышеуказанный визит делегации движения «Талибан» в Узбекистан.