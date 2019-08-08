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  8 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  В понедельник, 12 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов отправится в Туркменистан, где примет участие в первом международном Каспийском экономическом форуме. В состав делегации, возглавляемой президентом республики, вошел, в том числе, министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, сообщили казанские СМИ.

- В рамках форума рассмотрят вопросы сотрудничества в каспийском регионе, реализации совместных проектов, обсуждение создания особых экономических зон, - уточнила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Помимо официальной программы, Рустаму Минниханову покажут нефтеперерабатывающий и полимерный заводы. Также в плане президента – посещение международной выставки инновационных технологий, экспонентами на которой выступят татарстанские «КАМАЗ» и «Татнефть».

Как уточнила Галимова, вопрос подписания соглашения между Татарстаном и Туркменистаном остается открытым.

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